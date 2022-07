La soluzione proposta dalle regioni per contenere la diffusione dei cinghiali (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - I 21 assessori all'agricoltura di tutte le regioni italiane chiedono al governo lo sblocco del decreto per far fronte all'emergenza cinghiali, che sta diventando una piaga per le colture italiane, ma anche un problema per la sicurezza pubblica. Solo ieri una donna nella provincia di Torino ha perso la vita in un incidente per l'attraversamento improvviso di questi animali. Assessori di tutti gli schieramenti politici questa mattina hanno dato appuntamento alla stampa nella sede della Conferenza delle regioni per porre l'accento e incalzare il governo sull'approvazione in Cdm di un decreto interministeriale di competenza del Mite, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Agricoltura, che 2 mesi fa ha trovato approvazione in conferenza delle regioni, ma di cui non si è saputo più nulla. A ribadire ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - I 21 assessori all'agricoltura di tutte leitaliane chiedono al governo lo sblocco del decreto per far fronte all'emergenza, che sta diventando una piaga per le colture italiane, ma anche un problema per la sicurezza pubblica. Solo ieri una donna nella provincia di Torino ha perso la vita in un incidente per l'attraversamento improvviso di questi animali. Assessori di tutti gli schieramenti politici questa mattina hanno dato appuntamento alla stampa nella sede della Conferenza delleper porre l'accento e incalzare il governo sull'approvazione in Cdm di un decreto interministeriale di competenza del Mite, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Agricoltura, che 2 mesi fa ha trovato approvazione in conferenza delle, ma di cui non si è saputo più nulla. A ribadire ...

sulsitodisimone : La soluzione proposta dalle regioni per contenere la diffusione dei cinghiali - italiaPROGRESS : RT @La7tv: #inonda La proposta di Pier Luigi Bersani contro il caro #energia @pbersani #gas - FraLauricella : Secondo la #Cina, la proposta #Usa di fissare un tetto ai prezzi del petrolio russo 'è una questione molto complica… - Ledbowski : @faberskj @morenoAlmare @Luna_di_Venezia @Collimasoni @Massimoizz @Aldito11 si ma ragazzi, detto Nmila volte, uno… - LorenzoMiglior1 : RT @robtur1997: Alla fine la soluzione più tranquilla sarebbe quella proposta da D'Incà: voto punto per punto, no a inceneritore, astension… -