La nave Draghi e l’iceberg Conte. Visti dall’estero (Di giovedì 14 luglio 2022) Impresa non da poco, spiegare questa strana crisi di nervi e di governo all’Europa. Che infatti strabuzza gli occhi e osserva un po’ stordita le manovre grilline e la nave del governo Draghi schiantata contro l’iceberg Giuseppe Conte. Neanche il tempo di digerire il tracollo di Boris Johnson a Downing Street e tirare le fila della disastrosa tornata elettorale che ha lasciato spalle al muro il presidente francese Emmanuel Macron che un’altra pedina dello scacchiere europeo rischia di venire giù. Con tanti saluti all’Ucraina e alla compattezza del fronte euro-atlantico di fronte alla guerra di Vladimir Putin. In attesa di capire se la moral suasion del Colle basterà a salvare il salvabile, i corrispondenti esteri a Roma cercano il bandolo della matassa. Hannah Roberts, firma di Politico inviata nello Stivale, la mette ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Impresa non da poco, spiegare questa strana crisi di nervi e di governo all’Europa. Che infatti strabuzza gli occhi e osserva un po’ stordita le manovre grilline e ladel governoschiantata controGiuseppe. Neanche il tempo di digerire il tracollo di Boris Johnson a Downing Street e tirare le fila della disastrosa tornata elettorale che ha lasciato spalle al muro il presidente francese Emmanuel Macron che un’altra pedina dello scacchiere europeo rischia di venire giù. Con tanti saluti all’Ucraina e alla compattezza del fronte euro-atlantico di fronte alla guerra di Vladimir Putin. In attesa di capire se la moral suasion del Colle basterà a salvare il salvabile, i corrispondenti esteri a Roma cercano il bandolo della matassa. Hannah Roberts, firma di Politico inviata nello Stivale, la mette ...

