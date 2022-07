La fuga dei campioni e la protesta con lo slogan “A16”: che cosa sta succedendo al Napoli? (Di giovedì 14 luglio 2022) Che in questi periodi suonino le sirene d’allarme in casa Napoli non è una novità. Piazza splendidamente passionale, e dunque umorale, che di fronte al calciomercato quasi sempre accorto e ragionato di De Laurentiis spesso ha palesato malumore e preoccupazione. C’è da dire tuttavia che nella maggior parte dei casi ha avuto ragione il patron, quantomeno “ai punti”: non ha mai vinto, questo è vero, ma ha mantenuto la barra dritta qualificandosi 13 volte di seguito in un posto utile per accedere alla Coppe Europee, tra le prime sette dunque. Questa volta tuttavia tra addii di massa, una contestazione fortissima e preoccupazioni percepibili anche nei principali protagonisti, forse sarebbe fuorviante puntare tutto sull’umoralità della piazza, almeno ad oggi. Già: sacrificare i campioni nel calcio attuale è pura normalità. Anzi, il Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Che in questi periodi suonino le sirene d’allarme in casanon è una novità. Piazza splendidamente passionale, e dunque umorale, che di fronte al calciomercato quasi sempre accorto e ragionato di De Laurentiis spesso ha palesato malumore e preoccupazione. C’è da dire tuttavia che nella maggior parte dei casi ha avuto ragione il patron, quantomeno “ai punti”: non ha mai vinto, questo è vero, ma ha mantenuto la barra dritta qualificandosi 13 volte di seguito in un posto utile per accedere alla Coppe Europee, tra le prime sette dunque. Questa volta tuttavia tra addii di massa, una contestazione fortissima e preoccupazioni percepibili anche nei principali protagonisti, forse sarebbe fuorviante puntare tutto sull’umoralità della piazza, almeno ad oggi. Già: sacrificare inel calcio attuale è pura normalità. Anzi, il...

