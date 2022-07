La denuncia del sindacato: “Carabinieri inviati sui roghi tossici di Roma con le mascherine Ffp2: assurdo” (Di giovedì 14 luglio 2022) “In questi giorni nella Terra dei Fuochi e nella Capitale, vasti incendi hanno distrutto capannoni industriali e depositerie di veicoli con valori delle diossine di oltre 35 volte superiori al limite fissato dall’OMS. I militari di Napoli e di Roma sono stati mandati sul posto sprovvisti di idonei dispositivi di protezione individuale“. Lo rende noto Giovanni Pittalis, Capo dipartimento Sicurezza sul Lavoro del Nuovo sindacato Carabinieri (NSC). “Nei territori di Caivano e Afragola, ad esempio – spiega Pittalis -, il Procuratore sollecitava pubblicamente i responsabili delle forze dell’ordine a fornire una adeguata dotazione di D.P.I. al personale dipendente proprio per rispondere all’allarme diossina che in quel territorio è correlabile all’incremento significativo della mortalità, per leucemia e altri tumori, nella popolazione ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) “In questi giorni nella Terra dei Fuochi e nella Capitale, vasti incendi hanno distrutto capannoni industriali e depositerie di veicoli con valori delle diossine di oltre 35 volte superiori al limite fissato dall’OMS. I militari di Napoli e disono stati mandati sul posto sprovvisti di idonei dispositivi di protezione individuale“. Lo rende noto Giovanni Pittalis, Capo dipartimento Sicurezza sul Lavoro del Nuovo(NSC). “Nei territori di Caivano e Afragola, ad esempio – spiega Pittalis -, il Procuratore sollecitava pubblicamente i responsabili delle forze dell’ordine a fornire una adeguata dotazione di D.P.I. al personale dipendente proprio per rispondere all’allarme diossina che in quel territorio è correlabile all’incremento significativo della mortalità, per leucemia e altri tumori, nella popolazione ...

