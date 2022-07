Juve, UFFICIALE l’arrivo di Cambiaso dal Genoa: i dettagli (Di giovedì 14 luglio 2022) La Juventus ha reso noto l’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa con un comunicato contenente cifre e dettagli dell’accordo La Juventus ha reso noto l’acquisto di Andrea Cambiaso dal Genoa con un comunicato contenente cifre e dettagli dell’accordo. La nota del club: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Andrea Cambiaso a fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Lantus ha reso noto l’acquisto di Andreadalcon un comunicato contenente cifre edell’accordo Lantus ha reso noto l’acquisto di Andreadalcon un comunicato contenente cifre edell’accordo. La nota del club: «ntus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la societàCricket and Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Andreaa fronte di un corrispettivo di € 8,5 milioni, pagabili in due esercizi. Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo di € 3,0 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi.ntus ha ...

