Jeff Goldblum sostituisce Hugh Grant nella serie Netflix Kaos (Di giovedì 14 luglio 2022) Jeff Goldblum sostituirà Hugh Grant nei panni di uno Zeus insicuro, paranoico e vendicativo nella serie Netflix Kaos, rilettura in chiave contemporanea dei miti greci. Jeff Goldblum si calerà nei panni del vendicativo dio Zeus nella serie Netflix Kaos, creata da Charlie Covell. Goldblum prenderà il posto di Hugh Grant, inizialmente ingaggiato per il ruolo, ma costretto a rinunciare per il sovrapporsi di altri impegni lavorativi. Jeff Goldblum si unisce al cast di Kaos, che comprende Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 luglio 2022)sostituirànei panni di uno Zeus insicuro, paranoico e vendicativo, rilettura in chiave contemporanea dei miti greci.si calerà nei panni del vendicativo dio Zeus, creata da Charlie Covell.prenderà il posto di, inizialmente ingaggiato per il ruolo, ma costretto a rinunciare per il sovrapporsi di altri impegni lavorativi.si unisce al cast di, che comprende Janet McTeer, Cliff Curtis, David Thewlis, Killian Scott, Aurora ...

Pubblicità

NerdPool_IT : #Kaos: Jeff Goldblum al posto di Hugh Grant nella serie mitologica #Netflix - - CarryEyesCinema : RT @ciakmag: Jeff Goldblum è stato scelto come uno dei protagonisti nella serie Kaos di Netflix che rivisita la mitologia greca #JeffGoldbl… - ciakmag : Jeff Goldblum è stato scelto come uno dei protagonisti nella serie Kaos di Netflix che rivisita la mitologia greca… - badtasteit : #Kaos: #JeffGoldblum sostituisce #HughGrant nel ruolo di Zeus - marvelcinemaita : Thor: Love and Thunder, Taika Waititi spiega perché ha tagliato le scene con Lena Headey, Jeff Goldblum e Peter -