(Di giovedì 14 luglio 2022) Da tempo si vocifera di un possibile abbandono didi. Tale rumor, però, non è mai stato confermato, né dalla diretta interessata né, tanto meno, dalla padrona di casa. Stavolta, però, pare seriamente che Maria De Filippi stia pensando di “trasferire” la dama bianca in undisi tratta e tutto quello che è emerso.inpotrebbe sbarcaredopopotrebbe davverore. La dama torinese è da ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per un altro programma Mediaset? Ecco quale #UominieDonne - ParliamoDiNews : Uomini e Donne perde Gemma Galgani: Maria De Filippi ha deciso, il colpo di scena - - AngoloDV : La Talpa: Gemma Galgani tra i concorrenti #latalpa #gemmagalgani #uominiedonne #redazioneangolodellenotizie #isola… - zazoomblog : Gemma Galgani in un nuovo show? La proposta di Maria De Filippi - #Gemma #Galgani #nuovo #show? - Quellochetutti1 : #GemmaGalgani e #Idaplatano di #UominieDonne parteciperanno a #latalpa? Ecco cosa avrebbe deciso #MariaDeFilippi ?? -

Nello studio di Uomini e Donne , tra una delusione d'amore e l'altra, Ida Platano ha conosciuto anche la bellezza dell'amicizia grazie a, ma anche grazie ad Alessandro Rausa . Ecco l'ultima confessione della dama bresciana a proposito del cavaliere. Uomini e Donne, Ida Platano pensa sempre a lui! La stagione televisiva ...Pare infatti che proprio Maria De Filippi abbia deciso di 'trasferire' almeno momentaneamente, storica dama di Uomini e Donne , nel reality.lascia momentaneamente Uomini ...Ida Platano sente la nostalgia di un noto cavaliere di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta. Nello studio di Uomini e Donne, tra una delusione d’amore e l’altra, Ida Platano ha conosciuto anche la be ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...