Fertilità e procreazione, una visione pionieristica. Scrive Kirsten (Merck) (Di giovedì 14 luglio 2022) Essere pionieri vuol dire affrontare sentieri che nessuno ha avuto il coraggio di percorrere prima, puntando su idee nuove e assumendosi rischi. La procreazione Medicalmente Assistita (Pma) è stata considerata per anni, almeno dalla metà del secolo scorso, un’attività pionieristica. Le terapie per contrastare l’inFertilità hanno conosciuto uno sviluppo scientifico ispirato innanzitutto dai sogni e dai bisogni non soddisfatti delle coppie che non riuscivano ad avere figli. Non è mai stato un percorso facile, proprio perché l’inFertilità non è soltanto un tema clinico o di cura, ma sfiora sensibilità individuali, di coppia, etiche, religiose, politiche. Ma proprio l’evoluzione della ricerca e delle cure ha consentito un approccio via via più positivo alle tecniche di sostegno alla riproduzione. Un percorso che ha avuto ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 luglio 2022) Essere pionieri vuol dire affrontare sentieri che nessuno ha avuto il coraggio di percorrere prima, puntando su idee nuove e assumendosi rischi. LaMedicalmente Assistita (Pma) è stata considerata per anni, almeno dalla metà del secolo scorso, un’attività. Le terapie per contrastare l’inhanno conosciuto uno sviluppo scientifico ispirato innanzitutto dai sogni e dai bisogni non soddisfatti delle coppie che non riuscivano ad avere figli. Non è mai stato un percorso facile, proprio perché l’innon è soltanto un tema clinico o di cura, ma sfiora sensibilità individuali, di coppia, etiche, religiose, politiche. Ma proprio l’evoluzione della ricerca e delle cure ha consentito un approccio via via più positivo alle tecniche di sostegno alla riproduzione. Un percorso che ha avuto ...

Pubblicità

zaiapresidente : ?????? NASCE LA RETE VENETA PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA, RISPOSTA MODERNA PER LA TUTELA DELLA FERTILITA’ ?????? La Rete… - Agenparl : 1493-2022 SANITA'. NASCE RETE VENETA PER PROCREAZIONE ASSISTITA. LANZARIN, RISPOSTA ARTICOLATA E MODERNA PER LA TUT… -

Sanita', Veneto: Nasce rete regionale per procreazione assistita La Giunta veneta ha deciso di istituire la Rete Regionale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che sara' strutturata sul territorio in Centri Hub Regionali, Centri Hub, Centri Spoke e Ambulatori di prossimita'. 'Con questo provvedimento - sottolinea l'... Procreazione assistita, nasce la 'rete' veneta: ecco i centri dove si tutela e si cura la fertilità ... Manuela Lanzarin, la Giunta veneta ha deciso di istituire la ' Rete regionale per la procreazione ... Saranno fornite risposte qualificate per la tutela della fertilità, anche con interventi di ... TG Padova La Giunta veneta ha deciso di istituire la Rete Regionale per laMedicalmente Assistita (PMA), che sara' strutturata sul territorio in Centri Hub Regionali, Centri Hub, Centri Spoke e Ambulatori di prossimita'. 'Con questo provvedimento - sottolinea l'...... Manuela Lanzarin, la Giunta veneta ha deciso di istituire la ' Rete regionale per la... Saranno fornite risposte qualificate per la tutela della, anche con interventi di ... Nasce la rete veneta per la procreazione assistita. Lanzarin: Tutela della fertilità