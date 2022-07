Ex Torino: Ansaldi resta in Italia? (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver detto addio al Torino Cristian Ansaldi potrebbe restare in Italia: il 35enne esterno piace alla Cremonese. Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo aver detto addio alCristianpotrebbere in: il 35enne esterno piace alla Cremonese.

Pubblicità

sportli26181512 : Ex Torino: Ansaldi resta in Italia?: Dopo aver detto addio al Torino Cristian Ansaldi potrebbe restare in Italia: i… - MercatoSerie : CREMONESE: Dopo l'acquisto di Vladimir Chiriches, la Cremonese spera nel ritorno di Gianluca Gaetano, e mette nel m… - sportli26181512 : Cremonese, si punta un veterano della Serie A: Cristian Ansaldi potrebbe restare in Serie A. L'ex Torino è svincola… - news_mercato_ : #Calciomercato, interesse della #Cremonese per Cristian #Ansaldi, esterno sinistro svincolato dopo l’esperienza con il #Torino - aleperro10 : #Calciomercato | La @USCremonese ha avviato i contatti con l'entourage di #Ansaldi. Il terzino argentino è attualme… -