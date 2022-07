Draghi verso le dimissioni? Prodi | ' Mi auguro che il governo prosegua | serve stabilità

Pubblicità

direzioneprc : Lavoriamo per un'#UnionePopolare alternativa pacifista a questa classe dirigente che ha impoverito il paese e ci ha… - Agenzia_Ansa : Ore cruciali per le sorti del governo Draghi dopo il voto di fiducia sul decreto Aiuti che ha visto il Movimento 5… - fattoquotidiano : Governo, Conte: “Decisione di oggi già anticipata. È questione di coerenza e linearità”. Draghi lascia Chigi e va v… - BrunoDAgostino5 : @Linkiesta @Alecappelli93 Bella iniziativa io ci sarò avete fatto bene ha organizzare evento molto importante inta… - Rosabianca123 : RT @dariodangelo91: Raggiunto e superato il traguardo delle 30mila firme, la petizione lanciata da Italia Viva per chiedere a #Draghi di re… -

... che ha visto il presidente del Consiglio, Mario, rassegnare le dimissioni la sera del 14 ...dietro il rally che Mosca tenta di frenare e perché è un problema per la Russia Euro e dollaro..."A poche ore dalle dimissioni didalla guida del Governo è arrivata puntuale l'ennesima enciclica ai reggini del ... e l'invito e gli ammiccamenti al popolo regginonuovi scatti d'orgoglio ...Mario Draghi non poteva e non deve (per mandato) salvaguardare gli interessi economici e sociali della classe media e ...Per il governatore dell'Emilia-Romagna l'Italia "non merita una crisi al buio. C'è bisogno di un governo che governi, non uno ...