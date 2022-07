(Di giovedì 14 luglio 2022) «Non èl’di mercoledì in aula, dipende dalla maturità». Il ministro degli Esteri Luigi Ditiene la guardia alta su quello che sarà il comportamento della maggioranza durante la comunicazione alle Camere del premier dimissionario Mario, prevista per il prossimo mercoledì. «un atto di maturità e non solo di responsabilità da parte delle forze politiche. Spero che domani lo si possa già fare e che ci sia la volontà di farlo». In un intervento al Tg1, Diattacca di nuovo il suo ex partito: «Io lo chiamo il partito di Conte perché quello non è più il Movimento 5 stelle, mi dispiace dirlo. Credo che stesse pianificando questa crisi da tanto tempo».parole dell’ex presidente russo Medvedev, che ha commentato sarcastico le ...

Pubblicità

infoitinterno : Draghi, Ipf sulle dimissioni: «Serve un chiaro segnale dal Parlamento». Di Maio: «Esito non scontato» - davicapasso : O il Governo è di unità nazionale oppure è logico andare al voto. Un Governo Lega-Forza Italia-PD-IV-IPF anche se s… - PerutaAntonio : RT @Open_gol: Ancora un richiamo alla responsabilità dai fuoriusciti dal M5s #crisidigoverno - Open_gol : Ancora un richiamo alla responsabilità dai fuoriusciti dal M5s #crisidigoverno - zazoomblog : Dimissioni Draghi Ipf: “Lavoriamo per solida maggioranza a sostegno di questo governo” - #Dimissioni #Draghi #“Lav… -

...pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo' ha dichiarato il ministro Di Maio. Per il titolare della Farnesina, protagonista della scissione da cui è nato, ......M5S stavano pianificando da mesi l'apertura di una crisi per mettere fine al governo. ... Lo ha detto il leader die ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea congiunta del ...Così, in una nota congiunta, i capigruppo di Camera e Senato di Insieme per il Futuro hanno commentato in serata le dimissioni di Mario Draghi. Il neonato gruppo parlamentare fondato da Di Maio defini ...Dopo aver incassato la fiducia al Senato sul Dl Aiuti (172 favorevoli, 39 contrari), ma senza i voti del M5S, Mario Draghi è salito al Colle per un incontro interlocutorio e poi, tornato a Palazzo Chi ...