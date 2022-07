Crisi governo, Draghi da Mattarella: dimissioni o rinvio alle camere (Di giovedì 14 luglio 2022) - Giuseppe Conte tira dritto sulla strada dell'Aventino, nonostante tensioni e distinguo negli stessi gruppi parlamentari pentastellati. Dopo il voto negativo al Senato Draghi dovrebbe salire al ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) - Giuseppe Conte tira dritto sulla strada dell'Aventino, nonostante tensioni e distinguo negli stessi gruppi parlamentari pentastellati. Dopo il voto negativo al Senatodovrebbe salire al ...

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - riotta : Leggere della crisi di governo possibile in Italia da Kiev, guerra, possibile carestia, recessione alle porte, valu… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - beth2ely : RT @ottogattotto: Crisi di governo per il termovalorizzatore di Roma. La ribellione degli imbecilli. - claudiogalli11 : RT @lisanoja: Mettere in crisi il Governo presieduto dall’italiano più autorevole al mondo non votando un decreto con oltre 20 miliardi per… -