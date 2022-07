Covid oggi Lazio, 9.748 contagi e 9 morti. A Roma 4.617 casi (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.748 nuovi contagi oggi, 14 luglio, nel Lazio su 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi. Lo segnala il bollettino della regione che segnala anche 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.617?. “La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L’incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i casi e i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.748 nuovi, 14 luglio, nelsu 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi. Lo segnala il bollettino della regione che segnala anche 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. Icittà sono a quota 4.617?. “La crescita deisu base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L’incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio ie i ...

