“Ci sono due sessi in biologia”. In Germania non si può dire, cancellata conferenza (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Esistono due sessi, maschio e femmina. In biologia, in natura, è così. Ma in Germania non si può dire. Anzi, si annullano le conferenze di biologi stessi che lo ricordano, come riporta MicroMega. In Germania non si può dire che ci sono due sessi A quanto pare, in Germania non si può ricordare che esistono maschi e femmine. La biologa Marie-Luise Vollbrecht è la protagonista di questa triste storia di censura, oltre che di idiozia oltre ogni limite. La conferenza della dottoressa si intitolava “Perché in biologia ci sono due sessi”, e doveva tenersi nella “Notte delle scienze”. Niente da fare, non si può. L’affermazione sarebbe “non scientifica, disumana ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – Esistono due, maschio e femmina. In, in natura, è così. Ma innon si può. Anzi, si annullano le conferenze di biologi stessi che lo ricordano, come riporta MicroMega. Innon si puòche cidueA quanto pare, innon si può ricordare che esistono maschi e femmine. La biologa Marie-Luise Vollbrecht è la protagonista di questa triste storia di censura, oltre che di idiozia oltre ogni limite. Ladella dottoressa si intitolava “Perché incidue”, e doveva tenersi nella “Notte delle scienze”. Niente da fare, non si può. L’affermazione sarebbe “non scientifica, disumana ...

