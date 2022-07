Caldo record, temperature alte almeno per altri 10 giorni: Spagna la nazione più colpita (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Caldo africano torna a farla da padrone in Italia, questa rovente estate iniziata con un mese di anticipo continuerà a vivere di alte temperature. Non sono previste piogge nei prossimi 10 giorni in ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilafricano torna a farla da padrone in Italia, questa rovente estate iniziata con un mese di anticipo continuerà a vivere di. Non sono previste piogge nei prossimi 10in ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Caldo record, al bioparco di Torino ghiaccioli per gli animali. Con carne e pesce o frutta, a seconda della dieta d… - gonufrio : RT @ReRebaudengo: Temperature da record In Italia pioggia quasi dimezzata #Cambiamentoclima è verità scientifica, negarlo è come dire che… - quartararosfab : RT @Ty_il_nano: Basta caldo record, vogliamo il caldo mediocre che potrebbe fare di più ma non si impegna. - globalistIT : - E_Futura : RT @ReRebaudengo: Temperature da record In Italia pioggia quasi dimezzata #Cambiamentoclima è verità scientifica, negarlo è come dire che… -