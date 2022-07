Caldo africano in arrivo, ecco le città da 40 gradi. I dubbi degli esperti sul record (Di giovedì 14 luglio 2022) Caldo africano: come ci influenza e come difendersi Roma, 14 luglio 2022 - Saranno dieci giorni di temperature estreme, Caldo record e siccità quelli che arriveranno per efetto dell'anticiclone ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022): come ci influenza e come difendersi Roma, 14 luglio 2022 - Saranno dieci giorni di temperature estreme,e siccità quelli che arriveranno per efetto dell'anticiclone ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Meteo, in arrivo il caldo africano: sarà l’ondata più potente dell’estate. Afa e notti tropicali soprattutto in Pia… - leggoit : #caldo record, l'anticiclone africano torna sull'#italia: temperature 16 gradi sopra la media - 3BMeteo : Ma quando potrebbe attenuarsi il #caldo africano sull'#Italia? Ecco gli aggiornamenti... #meteo - SegirtNews : Anticiclone africano per almeno 10 giorni, caldo e siccità - fisco24_info : Anticiclone africano per almeno 10 giorni, caldo e siccità: Colpirà prima l'Europa occidentale, poi l'Italia -