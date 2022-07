Amber Heard | perché il processo di Johnny Depp non sarà annullato

(Di giovedì 14 luglio 2022) Come anticipato nelle scorse settimane,non molla, anzi. L’attrice aveva chiesto l’annullamento delche l’ha vista contro l’ex marito, considerandolo iniquo a causa della stampa e del pubblico contro di lei (e che a suo dire avrebbero influenzato la giuria), e per non pagare i 10 milioni di dollari di risarcimento all’attore. Laha perso la causa che la vedeva alla sbarra con l’accusa di diffamazione contro, ilcontrononInutile negarlo,sta distruggendo la sua vita e la sua carriera con le sue stesse mani. ...

Come anticipato nelle scorse settimane,non molla, anzi . L'attrice aveva chiesto l' annullamento del processo che l'ha vista contro l'ex marito Johnny Depp , considerandolo iniquo a causa della stampa e del pubblico contro di ...MONDO - Un giudice della Virginia ha respinto l'istanza presentata daper annullare il verdetto che l'ha vista sconfitta nella causa per diffamazione intentata contro l'ex marito Johnny Depp , accusato di violenza domestica. Il giudice Penney Azcarate, ... Respinto il ricorso di Amber Heard: nessun nuovo processo contro Johnny Depp Come anticipato nelle scorse settimane, Amber Heard non molla, anzi. L’attrice aveva chiesto l’annullamento del processo che l’ha vista contro l’ex marito Johnny Depp, considerandolo ...Un giudice della Virginia ha respinto la richiesta di Amber Heard di un nuovo processo nella causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp. I legali dell’attrice avevano chiesto di cassare il ...