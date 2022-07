Addio a Eugenio Scalfari | il fondatore di Repubblica aveva 98 anni

(Di giovedì 14 luglio 2022) È morto. Ildi98. Per molti è stato 'i l' o anche ' Barbapapà ', per la barba patriarcale, che unita al suo carattere deciso e vivace era ...

... queste, secondo colleghi e amici, le virtu' e nello stesso tempo i difetti diScalfari che ... da' l'a 'Repubblica' che nel frattempo ha cambiato veste grafica. ''Vi lascio il rosmarino ...... queste le virtù e nello stesso tempo i difetti diScalfari che lo hanno portato a ... dà l'a Repubblica che nel frattempo ha cambiato veste grafica. 'Vi lascio il rosmarino per i ricordi, ... Addio a Eugenio Scalfari, innovatore del giornalismo e paladino della cultura laica ROMA. Per molti è stato 'il Fondatore' o anche 'Barbapapà', per la barba patriarcale, che unita al suo carattere deciso e vivace era parte integrante del suo personaggio. Ambizioso, autorevole, d'inte ...(Adnkronos) – Addio a Eugenio Scalfari, influente e autorevole innovatore del giornalismo italiano, fondatore del settimanale “L’Espresso” e poi del quotidiano “La Repubblica”, ma anche scrittore capa ...