Un posto al Sole Anticipazioni, Puntate 18-22 Luglio 2022: La Disperazione di Katia!

Anticipazioni Un posto al Sole Trama Puntate da lunedì 18 a venerdì 22 Luglio 2022: Katia tenta di bloccare la fuga di Nunzio con un accorato appello. Ornella scopre che Raffaele si è confidato con Elvira e teme che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia. Mentre per Eugenio ha inizio un momento cruciale, Rossella riceve una proposta di convivenza! Scoperte, accorati appelli, scelte difficili, tensioni…

