Totti – Ilary | inizia la divisione dei beni | spuntano le cifre shock del mantenimento

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 13 luglio 2022) E’ sicuramente la notizia dell’anno quella della separazione tra FrancescoBlasi. Già nei passati mesi si era parlato della rottura, ma entrambi avevano smentito le voci. Adesso invece è tutto vero, tanto che The Pipol spiega che sarebbe in atto anche la preziosissimadei. Stando ai rumors, l’ex capitano della Roma sborserà un assegno da capogiro per mantenere l’ormai ex moglie e i suoi tre figli. Ma non solo,anche quote azionarie e abitazioni.Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici La conduttrice avrebbe una storia segreta con un sexy ballerino che avrebbe conosciuto durante le registrazioni di "Stars in the star" ...