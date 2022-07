The Last Of Us: la serie debutterà all'inizio del 2023 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il responsabile di HBO ha svelato che la serie The Last Of Us dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2023 sugli schermi americani. I fan di The Last Of Us stanno attendendo ormai da tempo l'arrivo della serie e l'appuntamento sembra sia fissato per il 2023. A condividere l'aggiornamento è stato Casey Bloys, a capo di HBO, in un'intervista rilasciata in occasione delle nomination agli Emmy 2022 ricevute dai progetti della tv via cavo. Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Bloys ha parlato di quali progetti potrebbero replicare il successo di questa edizione dei premi dell'Academy spiegando: "Per l'epoca delle nomination avremo proposto Sex Lives of College Girls stagione 2, White Lotus 2, The Idol, The Last Of Us, Succession, Julia, Hacks, … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il responsabile di HBO ha svelato che laTheOf Us dovrebbe debuttare nei primi mesi delsugli schermi americani. I fan di TheOf Us stanno attendendo ormai da tempo l'arrivo dellae l'appuntamento sembra sia fissato per il. A condividere l'aggiornamento è stato Casey Bloys, a capo di HBO, in un'intervista rilasciata in occasione delle nomination agli Emmy 2022 ricevute dai progetti della tv via cavo. Rispondendo alle domande di The Hollywood Reporter, Bloys ha parlato di quali progetti potrebbero replicare il successo di questa edizione dei premi dell'Academy spiegando: "Per l'epoca delle nomination avremo proposto Sex Lives of College Girls stagione 2, White Lotus 2, The Idol, TheOf Us, Succession, Julia, Hacks, …

