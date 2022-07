Simon Biles scambiata per una bambina su un aereo | “Vuoi un quaderno per colorare?” Ecco la risposta della campionessa

(Di mercoledì 13 luglio 2022)è stata vittima di un imbarazzante equivoco: la più medagliata ginnasta americanastoria è stataper unada una hostess su un volo che la stava riportando in Texas. L’olimpionica, di ritorno dalla visita al presidente Joe Biden a Washington, si è sentita chiedere: “unper?”. La clamorosa gaffedipendente ha colto di sorpresache ha risposto: “No sto bene, ho 25 anni“. Come se non bastasse la collega delle bevande le ha portato un Mimosa solo dopo essersi assicurata che fosse maggiorenne. A trarre in inganno le due hostess è stata la statura dell’atleta, alta appena 1,42 metri. È stata la stessaha pubblicare la storia sui ...

... le sue fragilità, in un mondo " quello dello sport " che soltanto di recente sta trovando il coraggio di mostrarsi fragile (pensiamo alla dolorosa esperienza di Biles agli ultimi Giochi ... Dopo un periodo burrascoso e le difficoltà dell'Olimpiade torna a sorridere Simone Biles, annunciando via social che si sposerà con il fidanzato Jonathan Owens, giocatore degli Houston Texans di football americano. La notizia è arrivata come spesso accade via social.