Serie A: Jovic esordisce con la Fiorentina… con un ‘poker’ in 28 minuti! (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 18:42:35 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Luka Jovic ha esordito con la Fiorentina con un ‘poker’! Nella sua prima amichevole con la nazionale italiana, contro il Real Vicenza, l’attaccante serbo ha ‘superato’ i tre gol in 51 gare ufficiali celebrate con il Real Madrid. Né si era “bagnato” nelle sue sette amichevoli per il bianco. Un curioso aneddoto in un pomeriggio al Campo Sportivo Carlo Benatti nella montuosa Moena, in provincia di Trento, in cui Jovic esordisce contro i ‘tiffosi’ con quattro gol nei 45 minuti giocati nel secondo tempo. Con il ’21’ alle spalle, l’attaccante ha segnato su rigore (minuto 56), in area (68?), con un colpo di testa (79?) e con una buona definizione (84?) nella vittoria (7- 0) sul Real Vicenza. Aveva la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-12 18:42:35A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: Lukaha esordito con la Fiorentina con un! Nella sua prima amichevole con la nazionale italiana, contro il Real Vicenza, l’attaccante serbo ha ‘superato’ i tre gol in 51 gare ufficiali celebrate con il Real Madrid. Né si era “bagnato” nelle sue sette amichevoli per il bianco. Un curioso aneddoto in un pomeriggio al Campo Sportivo Carlo Benatti nella montuosa Moena, in provincia di Trento, in cuicontro i ‘tiffosi’ con quattro gol nei 45 minuti giocati nel secondo tempo. Con il ’21’ alle spalle, l’attaccante ha segnato su rigore (minuto 56), in area (68?), con un colpo di testa (79?) e con una buona definizione (84?) nella vittoria (7- 0) sul Real Vicenza. Aveva la ...

Pubblicità

zazoomblog : Serie A le prime amichevoli: super Jovic alla Fiorentina 4 gol dell’Inter - #Serie #prime #amichevoli: #super - zazoomblog : Serie A le prime amichevoli: super Jovic alla Fiorentina 4 gol dell’Inter - #Serie #prime #amichevoli: #super - lawxzss : RT @CalcioWeb: Le squadre di #SerieA in campo per le prime amichevoli: in grande spolvero #Jovic e #LautaroMartinez - CalcioWeb : Le squadre di #SerieA in campo per le prime amichevoli: in grande spolvero #Jovic e #LautaroMartinez - sportli26181512 : #Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Italiano si gode un super Jovic: poker del serbo!: #Fiorentina-Real Vicenza 7-0. Ital… -