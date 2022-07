Problemi Vodafone mail oggi 13 luglio per servizio non disponibile, un canale assistenza valido (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si registrano alcuni Problemi Vodafone mail oggi 13 luglio. Il servizio di posta elettronica dell’operatore risulta non disponibile per alcuni clienti che cercano di usufruirne proprio in questa giornata di metà settimana. Non si tratta di un down diffuso e completo, almeno per il momento, ma è il caso di dettagliare quanto sperimentato proprio in queste ore. Attraverso Downdetector ma anche sui social, sono state raccolte testimonianze di persone che sperimentano Problemi Vodafone mail, anche da svariate ore. A dire la verità, i primi malfunzionamenti sono venuti fuori anche nella tarda serata di ieri. Al tentativo di accesso con il classico login, si sta verificando che il sistema carichi una pagina vuota con ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si registrano alcuni13. Ildi posta elettronica dell’operatore risulta nonper alcuni clienti che cercano di usufruirne proprio in questa giornata di metà settimana. Non si tratta di un down diffuso e completo, almeno per il momento, ma è il caso di dettagliare quanto sperimentato proprio in queste ore. Attraverso Downdetector ma anche sui social, sono state raccolte testimonianze di persone che sperimentano, anche da svariate ore. A dire la verità, i primi malfunzionamenti sono venuti fuori anche nella tarda serata di ieri. Al tentativo di accesso con il classico login, si sta verificando che il sistema carichi una pagina vuota con ...

