Omicron 5 | in autunno ' nessuna restrizione | vaccinarsi subito' | così il sottosegretario alla Salute

Pubblicità

...'non è prevista nessuna misura restrittiva', ha aggiunto Sileri che si è espresso anche contro l'uso delle mascherine a scuola: 'Penso che sotto una certa età non serva', ha detto.5, ......variantee le sue sotto - varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri . Per il prossimo'..."E' un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le s ...Omicron 5 la corsa del Covid. Cosa succede «E' un errore attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la ...