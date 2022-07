LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro azzurro nel gruppo della ginnastica aerobica! Depetris d’argento nelle bocce! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 1.17 ginnastica AEROBICA – 1.15: ginnastica AEROBICA – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!! CON 20.433 GLI AZZURRI CONQUISTANO IL PRIMO POSTO. Medaglia d’oro per Sara Cutini, Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio 1.12: ginnastica AEROBICA – L’Ungheria va al comando con 20.272. Ora tocca all’Italia con Sara Cutini, Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio 1.10: ginnastica AEROBICA – La Romania va al comando con 20.000, tra poco l’Italia in questa finale a quattro dei gruppi 1.04 FLAG FOOTBALL – Gli Stati Uniti sono la prima semifinalista del torneo maschile: battuta 54-19 l’Austria. Ora la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 1.17AEROBICA – 1.15:AEROBICA – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAA!!! CON 20.433 GLI AZZURRI CONQUISTANO IL PRIMO POSTO. Medaglia d’oro per Sara Cutini, Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio 1.12:AEROBICA – L’Ungheria va al comando con 20.272. Ora tocca all’Italia con Sara Cutini, Matteo Falera, Davide Nacci, Marcello Patteri, Francesco Sebastio 1.10:AEROBICA – La Romania va al comando con 20.000, tra poco l’Italia in questa finale a quattro dei gruppi 1.04 FLAG FOOTBALL – Gli Stati Uniti sono la prima semifinalista del torneo maschile: battuta 54-19 l’Austria. Ora la ...

