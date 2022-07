L’infermiere che avrebbe ucciso due donne a caso come vendetta contro l’ospedale che gli aveva cambiato reparto (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due donne morte, nel giro di un mese (a cavallo tra il dicembre del 2020 e il gennaio del 2021), nel loro letto di ospedale. Non erano ricoverate in gravi condizioni e i loro decessi erano stati giudicati sospetti. E oggi, a oltre un anno e mezzo da quanto accaduto all’interno delle stanze dell’ospedale Cannizzaro di Catania, la Procura siciliana ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Vincenzo Villani Conti, un infermiere che lavorava presso quel nosocomio. E le motivazioni sono da brividi. Vincenzo Villani Conti, la terribile storia delL’infermiere arrestato a Catania Secondo quanto ricostruito dal pm, le due donne (una di 65 e l’altra di 80 anni) sarebbero state le vittime casuali di una vendetta. Perché Vincenzo Villani Conti, di origini catanesi, avrebbe scelto (senza una ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Duemorte, nel giro di un mese (a cavallo tra il dicembre del 2020 e il gennaio del 2021), nel loro letto di ospedale. Non erano ricoverate in gravi condizioni e i loro decessi erano stati giudicati sospetti. E oggi, a oltre un anno e mezzo da quanto accaduto all’interno delle stanze delCannizzaro di Catania, la Procura siciliana ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Vincenzo Villani Conti, un infermiere che lavorava presso quel nosocomio. E le motivazioni sono da brividi. Vincenzo Villani Conti, la terribile storia delarrestato a Catania Secondo quanto ricostruito dal pm, le due(una di 65 e l’altra di 80 anni) sarebbero state le vittime casuali di una. Perché Vincenzo Villani Conti, di origini catanesi,scelto (senza una ...

