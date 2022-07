Pubblicità

Novella_2000 : La Talpa, dopo Gemma Galgani nel cast spunta il nome di un'altra Dama di Uomini e Donne -

Novella 2000

Gemma infatti potrebbe partecipare a La. Gemma Galgani lascia davvero Uomini e Donne Dopo ... Gemma Galgani in ogni caso può contare come sempre sull'appoggio dell'amicaPlatano . Le due si ......anni Gemma Galgani potrebbe abbandonare Uomini e Donne per qualche mese per approdare a La. ... Uomini e Donne, cambio di rotta:Platano pronta a prendere il posto della sua cara amica Gemma ... La Talpa, Ida Platano potrebbe partecipare al reality: il rumor Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne la prossima stagione Pare che Maria De Filippi abbia altri progetti per lei, scopriamo i dettagli!Gemma Galgani lascia Uomini e Donne per approdare a La Talpa nel 2023 Lo scoop pubblicato su Nuovo Tv avrebbe dell’incredibile se davvero si rivelasse ...