Fuori dall' Aula e anche dal governo? M5s | l' assemblea è un ring | lo scontro finale

È durata un'ora in più del previsto il Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle. Entrando nella sede, Giuseppe Conte era apparso piuttosto teso in volto, consapevole di dover prendere una decisione politica che in ogni caso avrà ripercussioni pesanti. I senatori grillini non prenderanno parte domani, giovedì 14 luglio, al voto di fiducia sul decreto Aiuti: è questo l'orientamento che emerge dalla riunione, ma non è ancora chiaro se avverrà anche l'uscita dal governo. Alla Camera si svolgerà l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari pentastellati, che sarà cruciale per decidere il destino del Movimento: in molti spingono per lasciare la maggioranza, con la palla che poi passerebbe al Quirinale. Per andare avanti Mario Draghi dovrebbe rimangiarsi la parola, avendo dichiarato di non essere disponibile per un altro ...

