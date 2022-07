Francesco Totti ed Ilary Blasi: quello che non sai ma devi sapere (Di mercoledì 13 luglio 2022) Indiscrezione shock sul divorzio tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ecco quanto è costata la separazione tra i due, chi ha vinto e chi invece ha perso. Nelle ultime ore una notizia inaspettata ha travolto il web, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati. Nessuno si aspettava che la loro storia d’amore potesse naufragare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Indiscrezione shock sul divorzio traed. Ecco quanto è costata la separazione tra i due, chi ha vinto e chi invece ha perso. Nelle ultime ore una notizia inaspettata ha travolto il web,si sono lasciati. Nessuno si aspettava che la loro storia d’amore potesse naufragare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - nocchi_rita : RT @__albachiara: Francesco, Ilary, ripensateci, possiamo superare un’altra crisi di governo, ma non la vostra separazione. #tottiblasi #To… - ansiangela : RT @FredMosby_: Aspettando il primo artista indie che canterà la rima: eravamo come Ilary e Francesco Totti // ma abbiamo smesso di sparare… -