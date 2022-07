Fiorentina | Castrovilli | “Il recupero procede bene | bello essere di nuovo con i compagni”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il centrocampista dellaGaetano, tramite un post sul suo profilo Facebook, ha parlato del suodopo l’infortunio al crociato dello scorso aprile. Queste le sue parole: “E’ iniziato il ritiro di Moena! Chequi con i, lo staff e soprattutto con tantissimi tifosi intorno. Il, anche gli ultimi controlli medici lo confermano: ora qui lavoro giorno dopo giorno affinando le esercitazioni con lo staff. Miglioro quotidianamente, mi sento. Anche se so che ci vuole pazienza,insieme a tutti qui in ritiro mi fa assaporare ilancora di più”. SportFace.

