De Laurentiis atteso a Dimaro | ma il presidente continua a cambiare i piani

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Quando arriva Aurelio De? Se lo chiedono i tanti tifosi presenti in Val di Sole, ma anche coloro che stanno seguendo le cose di casa Napoli da lontano. La cessione di Koulibaly al Chelsea meriterebbe quantomeno un chiarimento da parte del patron azzurro, una rassicurazione sul fatto che il senegalese verrà sostituito adeguatamente. Per ora i nomi non sono esaltanti: Kim Min-jae, Acerbi, Palomino e Milenkovic non solleticano la fantasia dei tifosi. Il Napoli pensa pure a Bremer, ma Cairo ha fatto raggelare De. Ma al Napoli in questo momento, come in altri momenti cruciali della sua storia, manca la presenza di Deche in questo momento non si trova a. Da lontano ildel Napoli insieme con Ramadani ha portato avanti la trattativa ...

Il giocatore era nelle prossime ore a Dimaro, sede del ritiro del Napoli, ma non si dovrebbe ... C'è sempre Kim del Fenerbahce, ma la società del presidente De si sta muovendo anche su ... Nel frattempo attorno al giocatore c'è un alone di mistero, dato che era l'ultima notte ma ... ha accettato l'offerta da 9 milioni del Chelsea, mentre il presidente De la prenderà nei ... Mertens e il Napoli in attesa di lanciarsi segnali: ma intanto incombe la possibile operazione Dybala, che annullerebbe il rinnovo con Dries ...