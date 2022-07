Covid, 'E' partita la nuova ondata in Europa, a settembre il picco'. Sileri: 'Vaccinarsi subito' (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Il monito della direttrice del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon. Per il sottosegretario alla salute è un errore attendere i vaccini aggiornati alle nuove ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 13 luglio 2022) - Il monito della direttrice del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon. Per il sottosegretario alla salute è un errore attendere i vaccini aggiornati alle nuove ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Covid, Ecdc: 'E' partita una nuova ondata in Europa' #Ecdc #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Vaccinarsi subito, in autunno nessuna restrizione' | Ecdc: 'E' partita una nuova ondata in Europa'… - angelomangiante : #Nadal si ritira da Wimbledon. La lesione agli addominali non gli permette di giocare la semifinale. Un torneo sem… - Marilenapas : RT @QSanit: #Covid. Ammon (@ECDC_EU ): “Partita nuova ondata di contagi in Europa, vaccinare subito over 60 e fragili” - #Sanità https://t… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Covid, Sileri: 'Vaccinarsi subito, in autunno nessuna restrizione' | Ecdc: 'E' partita una nuova ondata in Europa' #C… -