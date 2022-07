Conte lancia la macchina M5s verso il precipizio: "Non voteremo la fiducia in Senato" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una lunga giornata finisce con l'epilogo temuto ma atteso. Vincono i falchi nel Movimento. La Lega: "Così la maggioranza non c'è più, parola agli italiani" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una lunga giornata finisce con l'epilogo temuto ma atteso. Vincono i falchi nel Movimento. La Lega: "Così la maggioranza non c'è più, parola agli italiani"

Pubblicità

HuffPostItalia : Conte lancia la macchina M5s verso il precipizio: 'Non voteremo la fiducia in Senato' - kiara86769608 : RT @turebomber85: 'Chi si straccia le vesti e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destra e a manca deve guardare nel suo… - ArtemiosMi : RT @HuffPostItalia: Conte lancia la macchina M5s verso il precipizio: 'Non voteremo la fiducia in Senato' - LEBBY4EVER : RT @HuffPostItalia: Conte lancia la macchina M5s verso il precipizio: 'Non voteremo la fiducia in Senato' - turebomber85 : 'Chi si straccia le vesti e lancia strali, attribuendo giudizi di responsabilità a destra e a manca deve guardare n… -