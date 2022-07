Choc in sala operatoria: anestesista violenta partoriente durante il cesareo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una vicenda orrenda, avvenuta mentre la donna era priva di sensi, in ospedale. La vittima è stata stuprata dal medico che l’aveva appena anestetizzata in sala operatoria dove la donna si stava sottoponendo a un taglio cesareo per mettere al mondo il bimbo che portava in grembo. Stuprata durante l’anestesia Una storia terribile che arriva direttamente dal Brasile. Qui il medico, un anestesista di 32 anni, è stato arrestato lunedì con l’accusa di violenza sessuale dopo la denuncia dello stesso ospedale in cui lavorava , Hospital da Mulher di di Vilar dos Teles a São João de Meriti, nello Stato di Rio de Janeiro. Ora l’uomo rischia fino a 15 anni di carcere. Leggi anche: Regista 73enne violenta 5 aspiranti attrici minorenni: simulava sul set scene di stupro Il medico fingeva di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una vicenda orrenda, avvenuta mentre la donna era priva di sensi, in ospedale. La vittima è stata stuprata dal medico che l’aveva appena anestetizzata indove la donna si stava sottoponendo a un taglioper mettere al mondo il bimbo che portava in grembo. Stupratal’anestesia Una storia terribile che arriva direttamente dal Brasile. Qui il medico, undi 32 anni, è stato arrestato lunedì con l’accusa di violenza sessuale dopo la denuncia dello stesso ospedale in cui lavorava , Hospital da Mulher di di Vilar dos Teles a São João de Meriti, nello Stato di Rio de Janeiro. Ora l’uomo rischia fino a 15 anni di carcere. Leggi anche: Regista 73enne5 aspiranti attrici minorenni: simulava sul set scene di stupro Il medico fingeva di ...

