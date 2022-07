Calciomercato | Icardi pronto a tornare in Serie A | contattata Wanda Nara

(Di mercoledì 13 luglio 2022) MauropotrebbeinA. Il futuro dell’argentino è in bilico e un’eventuale addio al PSG, al momento, non è affatto da escludere. Sull’ex capitano dell’Inter, infatti, ci sarebbe una neopromossa. Stando alle ultime di Sportitalia, la dirigenza del Monza vuole fare sul serio perin modo tale da regalare un bomber di livello internazionale a Giovanni Stroppa. Nelle ultime ore, a quanto pare, il club lombardo avrebbe intensificato i contatti per Maurito. Galliani MonzaL’ad, Adriano Galliani, ha avviato dei dialoghi con la procuratrice di Mauro nonché sua moglie,. Le prossime ore, però, saranno decisive per capire se esistono o meno dei margini di trattativa. Il Monza sogna in grande. L’obiettivo sembra essere ...

Pubblicità

SportPassion8 : Dalla Francia parlano di nuovi contatti Monza-Icardi. Nessuna conferma e pista molto difficile. Monza forte su Suar… - LucaRinaldi__ : #Icardi - #Sampdoria : non è ASSOLUTAMENTE utopia. ?? #Calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Monza, due incontri con Wanda Nara per Icardi - if_seriea : Contatti reali #Icardi #acmonza L’ex Inter potrebbe dunque accettare la corte della neopromossa. Attendiamo ?… - RedazioneFM : #Calciomercato: Il #Monza sogna #Icardi -

Calciomercato.com

4 Mauropotrebbe lasciare il Paris Saint Germain e fare ritorno in Italia. L'argentino, arrivato in Francia dopo la rottura con l'Inter, non è mai riuscito a diventare fondamentale per i transalpini, ...Sullo stesso argomentoTorino 10 tifosi Nel ritiro austriaco di Bad Leonfelden, Juric ... Per non dire dell'Ideache l'amministratore delegato del Monza non ha confermato né ... PSG, non solo il Monza per Icardi: spunta una nuova pista Il Monza vuole assolutamente centrare, entro la fine del mercato estivo, un colpo a sensazione per il proprio reparto offensivo. Tra gli obiettivi vi è indubbiamente anche l’argentino Mauro Icardi, fu ...Il Monza non ha alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato e ora tocca al bomber: i brianzoli credono davvero all'arrivo di Mauro Icardi ...