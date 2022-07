Basket | a Napoli compare lo striscione “No Scafati al PalaBarbuto”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Noal” è il testo delloesposto nella notte sulle paratie del cantiere allestito a piazza Municipio, a. Lo, visibile nelle prime ore del giorno, è stato poi rimosso nel corso della mattinata. Il riferimento è alla disponibilità dimostrata dalla locale squadra di, la Gevi, oltre che dal Comune, ad aprire le porte del palazzetto napoletano alla neopromossa squadra diper le gare interne dopo che nei giorni scorsi la commissione impianti sportivi non ha omologato temporaneamente il PalaMangano per il campionato di serie A. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

