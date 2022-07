Acqua razionata, non più di sei casse a famiglia: ecco dove (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono le difficoltà della produzione di Acqua frizzante da parte delle società. Partita la vendita razionata La società sta attraversando un periodo davvero difficile. Prima la pandemia, poi la guerra con tutti gli annessi e le conseguenze del caso stanno creando un percorso ad ostacoli alla comunità. I prezzi dei beni aumentano da tempo mentre L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 13 luglio 2022) Proseguono le difficoltà della produzione difrizzante da parte delle società. Partita la venditaLa società sta attraversando un periodo davvero difficile. Prima la pandemia, poi la guerra con tutti gli annessi e le conseguenze del caso stanno creando un percorso ad ostacoli alla comunità. I prezzi dei beni aumentano da tempo mentre L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

IM_Cisalpino : @AlexBazzaro Razionata perché la logistica dell'acqua minerale intasa le operazioni dei supermercati con un minimo… - Talete1 : RT @AngeloBonelli1: La siccità provoca effetti gravi:acqua razionata,agricoltura in crisi,sindaci che chiedono di ridurre i consumi..ecc. M… - serzob : RT @AngeloBonelli1: La siccità provoca effetti gravi:acqua razionata,agricoltura in crisi,sindaci che chiedono di ridurre i consumi..ecc. M… - maddalena2471 : RT @AngeloBonelli1: La siccità provoca effetti gravi:acqua razionata,agricoltura in crisi,sindaci che chiedono di ridurre i consumi..ecc. M… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: La siccità provoca effetti gravi:acqua razionata,agricoltura in crisi,sindaci che chiedono di ridurre i consumi..ecc. M… -