Ultime Notizie – Covid oggi in Sardegna | 4 465 contagi e 3 morti | bollettino 12 luglio

In Sardegna si registrano oggi, 12 luglio, 4465 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 4171 diagnosticati da antigenico. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 14061 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 157 (-7). 37871 sono i casi di isolamento domiciliare (+755). Si registrano 3 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 85 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e 1 residente nella provincia di Sassari.

