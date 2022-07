UFFICIALE – Inter e Nike presentano la maglia home 2022/2023 (Di martedì 12 luglio 2022) Ecco la maglia home 2022/2023 dell’Inter realizzata dalla Nike Nel giorno del debutto in amichevole (contro il Lugano), Inter e Nike hanno svelato quella che sarà la maglia home 2022/2023 dei nerazzurri. La maglia, come anticipato nel corso delle settimane precedenti dal portale specializzato FootyHeadlines, è di nuovo con le classiche strisce nere e azzurre dopo lo ‘squamato’ visto nella passata stagione. Scopriamola nel dettaglio. Pushing forward since 1908: il nuovo home Kit 2022/23 inaugura la nuova stagione nerazzurra, che sarà caratterizzata da una narrativa volta ad esaltare lo spirito innovativo del Club, da sempre parte ... Leggi su intermagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Ecco ladell’realizzata dallaNel giorno del debutto in amichevole (contro il Lugano),hanno svelato quella che sarà ladei nerazzurri. La, come anticipato nel corso delle settimane precedenti dal portale specializzato FootyHeadlines, è di nuovo con le classiche strisce nere e azzurre dopo lo ‘squamato’ visto nella passata stagione. Scopriamola nel dettaglio. Pushing forward since 1908: il nuovoKit/23 inaugura la nuova stagione nerazzurra, che sarà caratterizzata da una narrativa volta ad esaltare lo spirito innovativo del Club, da sempre parte ...

SimoneTogna : #inter, ufficiale: Trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo #Vidal - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso è ufficiale: Arturo #Vidal non è più un giocatore dell'@Inter - tvdellosport : ???? L’ INTER SU SPORTITALIA Oggi alle 1??8??.3??0?? in diretta su Sportitalia la prima uscita ufficiale dei nerazz… - 1_51_carp : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, ecco la nuova maglia home 2022/2023 ???? - taugafik : RT @marifcinter: UFFICIALE - #Inter, ecco la nuova maglia home 2022/2023 ???? -