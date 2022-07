Tour de France 2022, sedicesima tappa Carcassonne-Foix: data, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 12 luglio 2022) La terza e ultima settimana del Tour de France 2022 si apre con la sedicesima tappa, da Carcassonne a Foix dopo 178,5 chilometri che rappresenteranno l’antipasto ideale ai Pirenei. La frazione infatti non si chiuderà in salita, ma due GPM nel finale potrebbero già mandare in scena le schermaglie tra i big della generale alla vigilia di tappa probabilmente decisive per il destino della Grande Boucle. CALENDARIO COMPLETO: orari E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL Tour 2022 orari, TV E streaming – La ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) La terza e ultima settimana deldesi apre con la, dadopo 178,5 chilometri che rappresenteranno l’antipasto ideale ai Pirenei. La frazione infatti non si chiuderà in salita, ma due GPM nel finale potrebbero già mandare in scena le schermaglie tra i big della generale alla vigilia diprobabilmente decisive per il destino della Grande Boucle. CALENDARIO COMPLETO:E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT L’ANALISI DEL PERCORSO DEL, TV E– La ...

