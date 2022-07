Si appoggia a un palo e rimane folgorato | morto ragazzino di 13 anni

(Di martedì 12 luglio 2022) È deceduto dopo 10 giorni d'agonia ildi 13rimastoda un lampione della pubblica illuminazione a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La tragedia è avvenuta lo scorso 28 giugno: il...

... durante una piccola festa parrocchiale in onore di San Paolo, nel parchetto Don Nino, lo spiazzo adiacente la Chiesa omonima, il ragazzino si era inavvertitamente appoggiato con le spalle al...La vicenda Alle 22 del 28 giugno, durante una festa in onore di San Paolo, il 14enne si era appoggiato con le spalle a undella luce nel parchetto "Don Nino", dove stava giocando con alcuni ...Il giovane è entrato in coma e le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte. Secondo i testimoni il quattordicenne si è appoggiato con la spalla al palo della luce, poi ha perso i sensi e si è ...Era il 28 giugno. Secondo quanto ricostruito il ragazzino si sarebbe appoggiato con la spalla al palo della luce, e sarebbe rimasto folgorato, perdendo subito i sensi e accasciandosi a terra.