Quello che resta da capire dopo la sentenza su Colleferro (Di martedì 12 luglio 2022) Il 4 luglio c’è stata la sentenza di primo grado del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte a Colleferro la notte tra il 5 e il... Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Il 4 luglio c’è stata ladi primo grado del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo pestato a morte ala notte tra il 5 e il... Leggi

Pubblicità

marcocappato : Mattia Santori ha annunciato che sta coltivando #cannabis in modo da non dover dare soldi alla criminalità. E' quel… - DantiNicola : #Conte nel 2019 diceva 'se vuoi la crisi ritira i ministri', oggi si riduce a ricatti, minacce e manovre di palazz… - StampaTorino : Covid, in arrivo la circolare sulla quarta dose di vaccino: dovranno farla anche i guariti. Tutto quello che c’è da… - vittybio : prima dicono che non esistono università facili e università difficili e poi scrivono ste cacate Io mi lamento di q… - SimoneBonzanini : @GennaroSenatore @Stronza Mi è piaciuto solo in The rain Man, e poi quello in cui faceva il killer che schiattava s… -