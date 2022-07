Preliminari Champions League 2022/2023: calendario, programma, orari e dove vedere i match in tv (Di martedì 12 luglio 2022) La Champions League scalda il motore e si appresta a ripartire, con il primo turno preliminare. Dopo le gare di andata della scorsa settimana, adesso martedì 12 e mercoledì 13 luglio ci saranno le partite di ritorno. Le gare non saranno trasmesse da nessun emittente. Ecco tutte le partite di qualificazione e dei Preliminari di questo primo turno. Primo turno preliminare Martedì 12 luglio Ore 17:30 – RFS-HJK Ore 18:00 – Lincoln Red Imps FC-Shkupi Ore 18:00 – Qarabag FK-Lech Poznan Ore 18:00 – Zalgiris Vilnius-Ballkani Ore 19:00 – FC Sheriff-Zrinjski Mostar Ore 20:00 – Hibernians-Shamrock Rovers Ore 20:00 – KF Tirana-F91 Dudelange Ore 20:00 – Klaksvik-Bodo/Glimt Ore 21:00 – Sutjeska-Ludogorets Razgrad Ore 21:30 – Vikingur Reykjavik-Malmoe FF Mercoledì 13 luglio Ore 19:00 – Dinamo Batumi-Slovan Bratislava Ore 19:00 – Shakhtyor ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Lascalda il motore e si appresta a ripartire, con il primo turno preliminare. Dopo le gare di andata della scorsa settimana, adesso martedì 12 e mercoledì 13 luglio ci saranno le partite di ritorno. Le gare non saranno trasmesse da nessun emittente. Ecco tutte le partite di qualificazione e deidi questo primo turno. Primo turno preliminare Martedì 12 luglio Ore 17:30 – RFS-HJK Ore 18:00 – Lincoln Red Imps FC-Shkupi Ore 18:00 – Qarabag FK-Lech Poznan Ore 18:00 – Zalgiris Vilnius-Ballkani Ore 19:00 – FC Sheriff-Zrinjski Mostar Ore 20:00 – Hibernians-Shamrock Rovers Ore 20:00 – KF Tirana-F91 Dudelange Ore 20:00 – Klaksvik-Bodo/Glimt Ore 21:00 – Sutjeska-Ludogorets Razgrad Ore 21:30 – Vikingur Reykjavik-Malmoe FF Mercoledì 13 luglio Ore 19:00 – Dinamo Batumi-Slovan Bratislava Ore 19:00 – Shakhtyor ...

