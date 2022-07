Napoli, Spalletti: “Se Koulibaly dovesse andar via lo ringrazieremo per tutto quello che ha fatto” (Di martedì 12 luglio 2022) “Io preferisco sempre Koulibaly a tutti, lui come calciatore del Napoli ha la media punti più alta, con lui abbiamo fatto più punti. Se dovesse scegliere di andare non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto e tutto quello che ci ha dato quest’anno. Guai a chi gli dirà qualcosa se dovesse fare scelte diverse”. A dirlo è l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, rispondendo alla domanda di un bambino tifoso al teatro di Folgarida, nel corso del ritiro di Dimaro. “E’ una persona bravissima – ha continuato Spalletti commentando la reale possibilità che il centrale senegalese vada al Chelsea – è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche Kapitano, se dovrà scegliere differenti gli augureremo il ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Io preferisco semprea tutti, lui come calciatore delha la media punti più alta, con lui abbiamopiù punti. Sescegliere die non finiremo mai di ringraziarlo per l’aiuto eche ci ha dato quest’anno. Guai a chi gli dirà qualcosa sefare scelte diverse”. A dirlo è l’allenatore del, Luciano, rispondendo alla domanda di un bambino tifoso al teatro di Folgarida, nel corso del ritiro di Dimaro. “E’ una persona bravissima – ha continuatocommentando la reale possibilità che il centrale senegalese vada al Chelsea – è il poker di K perché quest’anno sarebbe anche Kapitano, se dovrà scegliere differenti gli augureremo il ...

