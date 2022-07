Museo Ginori salva modelli in cera di opere antiche (Di martedì 12 luglio 2022) La Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze, in programma a Palazzo Corsini dal 24 settembre al 2 ottobre, contribuisce ai restauri di modelli in cera. Gli interventi riguardano un nucleo significativo di preziose riproduzioni danneggiate dall’umidità negli anni seguiti alla chiusura e all’abbandono del Museo Ginori. L’intervento è promosso dalla Fondazione collegata al centro culturale. Allegorie Leggi su periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) La Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze, in programma a Palazzo Corsini dal 24 settembre al 2 ottobre, contribuisce ai restauri diin. Gli interventi riguardano un nucleo significativo di preziose riproduzioni danneggiate dall’umidità negli anni seguiti alla chiusura e all’abbandono del. L’intervento è promosso dalla Fondazione collegata al centro culturale. Allegorie

Pubblicità

AgCultNews : Museo Ginori, Biennale dell’Antiquariato finanzia restauro di 8 modelli in cera #museoginori - sararosati54 : RT @intoscana: Una passeggiata teatrale alla scoperta del Museo Ginori. Nei luoghi dove per tre secoli fu attiva la Manifattura di Doccia.… - SonkyK : RT @intoscana: Una passeggiata teatrale alla scoperta del Museo Ginori. Nei luoghi dove per tre secoli fu attiva la Manifattura di Doccia.… - intoscana : Una passeggiata teatrale alla scoperta del Museo Ginori. Nei luoghi dove per tre secoli fu attiva la Manifattura di… - TuttoSesto : “Salviamo il Parco Ginori e il suo Museo”: assemblea pubblica del @TutelaSesto -