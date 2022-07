Lo spazio cinque miliardi di anni fa. Le immagini di Webb fanno la storia (Di martedì 12 luglio 2022) Una foto di 4,6 miliardi di anni fa che ci mostra lo spazio come non lo abbiamo mai visto. È ciò che è comparso questa mattina sulla pagina Twitter del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Si tratta di “Webb’s first deep field”, la prima delle immagini catturate dal telescopio James Webb, il più grande e potente mai realizzato, nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e Agenzia spaziale canadese (Csa). La fotografia mostra Smacs 0723, un ammasso di galassie a miliardi di anni luce di distanza, quando la luce delle stelle iniziò il viaggio verso il nostro pianeta, con livelli di dettaglio senza precedenti. Insieme all’immagine diffusa in anteprima dal presidente Biden, ne sono state diffuse altre 11 nel corso di una ... Leggi su formiche (Di martedì 12 luglio 2022) Una foto di 4,6difa che ci mostra locome non lo abbiamo mai visto. È ciò che è comparso questa mattina sulla pagina Twitter del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Si tratta di “’s first deep field”, la prima dellecatturate dal telescopio James, il più grande e potente mai realizzato, nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia spaziale europea (Esa) e Agenzia spaziale canadese (Csa). La fotografia mostra Smacs 0723, un ammasso di galassie adiluce di distanza, quando la luce delle stelle iniziò il viaggio verso il nostro pianeta, con livelli di dettaglio senza precedenti. Insieme all’immagine diffusa in anteprima dal presidente Biden, ne sono state diffuse altre 11 nel corso di una ...

