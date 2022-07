Infermiere arrestato per la morte di due pazienti | ' Dosi massicce di farmaci non prescritti'

Pubblicità

Due pazienti morti e un infermiere alla sbarra con l'accusa di duplice omicidio. Accade a Catania, dove un infermiere di 50 anni, Vincenzo Villani Conti, è stato arrestato: le vittime sono due pazienti che erano stati ricoverati in un ospedale della città etnea. La polizia di Catania ha arrestato un infermiere ospedaliero 50enne accusato di duplice omicidio. L'uomo, secondo la Procura etnea, avrebbe provocato la morte di due pazienti ricoverati somministrando farmaci non prescritti.