Incontro Draghi-sindacati, Landini: "Entro fine luglio intervento del governo, ma a oggi non conosciamo misure ed importi" (Di martedì 12 luglio 2022) Al termine dell'Incontro tra il governo ed i sindacati che dovrebbe dare risposte anche alle richieste poste dal Movimento 5 stelle al presidente del Consiglio, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, afferma: "Il governo ha annunciato che intende fare un provvedimento Entro fine luglio (dead-line indicata da Giuseppe Conte, dopo la consegna dei novi punti al presidente Draghi, ndr) i cui contenuti ad oggi non conosciamo". Landini ha manifestato apprezzamento per il cambio di metodo del governo nel rapporto con i sindacati, sin qui convocati a provvedimenti già decisi. "Sul piano del metodo c'è una novità, non su quello dei contenuti", perché ...

