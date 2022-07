Il Paradiso delle Signore | Gemma rischia una denuncia | questa volta ha esagerato

Leggi su direttanews

(Di martedì 12 luglio 2022) Guai in vista per il personaggio diZanatta nel corso della nuova stagione de Ilal via il prossimo settembre Il personaggio diZanatta (screenshot RaiPlay)Risvolti pericolosi potrebbero arrivare per il personaggio diZanatta nella nuova settima stagione de Il. Come si evince dalle prime indiscrezioni rivelate nel corso della presentazione dei prossimi palinsesti, il personaggio interpretato da Gaia Bavaro ci sarà. Per lei però non si prospetta essere una stagione semplice dopo la cocente delusione rimediata a causa di un “tradimento” ai suoi danni. Al termine della sesta stagione ha visto infatti l’amore della sua vita Marco di Sant’Erasmo baciare la sorellastra Stefania ...